AUSSIE BAG WORKERS Cijena danas

Trenutačna cijena AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) danas je --, s promjenom od 8.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AUSBAGWORK u USD je -- po AUSBAGWORK.

AUSSIE BAG WORKERS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,126.49, s količinom u optjecaju od 999.47M AUSBAGWORK. Tijekom posljednja 24 sata, AUSBAGWORK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00102885, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, AUSBAGWORK se kretao -1.36% u posljednjem satu i +4.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Tržišna kapitalizacija $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K Količina u optjecaju 999.47M 999.47M 999.47M Ukupna količina 999,473,696.733379 999,473,696.733379 999,473,696.733379

Trenutačna tržišna kapitalizacija AUSSIE BAG WORKERS je $ 11.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUSBAGWORK je 999.47M, s ukupnom količinom od 999473696.733379. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.13K.