AurumTrust Logotip

AurumTrust Cijena (AUT)

Neuvršten

1 AUT u USD cijena uživo:

$0.00017935
$0.00017935$0.00017935
-2.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AurumTrust (AUT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:53:50 (UTC+8)

AurumTrust (AUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.86%

-2.88%

-23.15%

-23.15%

AurumTrust (AUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUT se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, -2.88% u posljednjih 24 sata i -23.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AurumTrust (AUT)

$ 146.15K
$ 146.15K$ 146.15K

--
----

$ 146.15K
$ 146.15K$ 146.15K

811.73M
811.73M 811.73M

811,729,078.4421542
811,729,078.4421542 811,729,078.4421542

Trenutačna tržišna kapitalizacija AurumTrust je $ 146.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUT je 811.73M, s ukupnom količinom od 811729078.4421542. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.15K.

AurumTrust (AUT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AurumTrust u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AurumTrust u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AurumTrust u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AurumTrust u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.88%
30 dana$ 0-21.42%
60 dana$ 0-23.19%
90 dana$ 0--

Što je AurumTrust (AUT)

AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated.

Resurs AurumTrust (AUT)

Službena web-stranica

AurumTrust Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AurumTrust (AUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AurumTrust (AUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AurumTrust.

Provjerite AurumTrust predviđanje cijene sada!

AUT u lokalnim valutama

AurumTrust (AUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AurumTrust (AUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AurumTrust (AUT)

Koliko AurumTrust (AUT) vrijedi danas?
Cijena AUT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AUT u USD?
Trenutačna cijena AUT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AurumTrust?
Tržišna kapitalizacija za AUT je $ 146.15K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AUT?
Količina u optjecaju za AUT je 811.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AUT?
AUT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AUT?
AUT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AUT?
24-satni obujam trgovanja za AUT je -- USD.
Hoće li AUT još narasti ove godine?
AUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:53:50 (UTC+8)

