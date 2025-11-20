AURO USDA Cijena danas

Trenutačna cijena AURO USDA (USDA) danas je $ 0.997658, s promjenom od 0.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDA u USD je $ 0.997658 po USDA.

AURO USDA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 230,295, s količinom u optjecaju od 231.11K USDA. Tijekom posljednja 24 sata, USDA trgovao je između $ 0.98375 (niska) i $ 1.01 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.033, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.953424.

U kratkoročnim performansama, USDA se kretao +0.06% u posljednjem satu i -0.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AURO USDA (USDA)

Tržišna kapitalizacija $ 230.30K$ 230.30K $ 230.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.07M$ 10.07M $ 10.07M Količina u optjecaju 231.11K 231.11K 231.11K Ukupna količina 10,106,162.02835018 10,106,162.02835018 10,106,162.02835018

