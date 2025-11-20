AURO Finance Cijena danas

Trenutačna cijena AURO Finance (AURO) danas je $ 0.00125622, s promjenom od 3.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AURO u USD je $ 0.00125622 po AURO.

AURO Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 141,202, s količinom u optjecaju od 112.64M AURO. Tijekom posljednja 24 sata, AURO trgovao je između $ 0.00115172 (niska) i $ 0.00126425 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00737474, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00112612.

U kratkoročnim performansama, AURO se kretao +0.18% u posljednjem satu i -8.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AURO Finance (AURO)

Tržišna kapitalizacija $ 141.20K$ 141.20K $ 141.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 695.40K$ 695.40K $ 695.40K Količina u optjecaju 112.64M 112.64M 112.64M Ukupna količina 554,741,424.6301485 554,741,424.6301485 554,741,424.6301485

Trenutačna tržišna kapitalizacija AURO Finance je $ 141.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AURO je 112.64M, s ukupnom količinom od 554741424.6301485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 695.40K.