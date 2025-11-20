Aurk AI Cijena danas

Trenutačna cijena Aurk AI (AURK) danas je $ 0.00053948, s promjenom od 4.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AURK u USD je $ 0.00053948 po AURK.

Aurk AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,366, s količinom u optjecaju od 72.97M AURK. Tijekom posljednja 24 sata, AURK trgovao je između $ 0.00053948 (niska) i $ 0.00057312 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.147918, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00044202.

U kratkoročnim performansama, AURK se kretao -- u posljednjem satu i -15.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aurk AI (AURK)

Tržišna kapitalizacija $ 39.37K$ 39.37K $ 39.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.95K$ 53.95K $ 53.95K Količina u optjecaju 72.97M 72.97M 72.97M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

