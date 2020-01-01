Aura BAL (AURABAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aura BAL (AURABAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.

Aura BAL (AURABAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aura BAL (AURABAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Ukupna količina: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Količina u optjecaju: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Povijesni maksimum: $ 21.61 $ 21.61 $ 21.61 Povijesni minimum: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 Trenutna cijena: $ 5.11 $ 5.11 $ 5.11 Saznajte više o cijeni Aura BAL (AURABAL)

Aura BAL (AURABAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aura BAL (AURABAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AURABAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AURABAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AURABAL tokena, istražite AURABAL cijenu tokena uživo!

