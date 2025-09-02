Aura BAL (AURABAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 24-satna najniža cijena $ 5.19 $ 5.19 $ 5.19 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.9$ 4.9 $ 4.9 24-satna najviša cijena $ 5.19$ 5.19 $ 5.19 Najviša cijena ikada $ 21.61$ 21.61 $ 21.61 Najniža cijena $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Promjena cijene (1H) -0.74% Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) +6.53% Promjena cijene (7D) +6.53%

Aura BAL (AURABAL) cijena u stvarnom vremenu je $5.05. Tijekom protekla 24 sata, AURABALtrgovalo je između najniže cijene $ 4.9 i najviše cijene $ 5.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AURABAL je $ 21.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.24.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AURABAL se promijenio za -0.74% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i +6.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aura BAL (AURABAL)

Tržišna kapitalizacija $ 18.56M$ 18.56M $ 18.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.56M$ 18.56M $ 18.56M Količina u optjecaju 3.67M 3.67M 3.67M Ukupna količina 3,670,083.445028916 3,670,083.445028916 3,670,083.445028916

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aura BAL je $ 18.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AURABAL je 3.67M, s ukupnom količinom od 3670083.445028916. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.56M.