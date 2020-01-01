AuditAI (AUDAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AuditAI (AUDAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AuditAI (AUDAI) Informacije AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Službena web stranica: https://www.audit-ai.io/ Bijela knjiga: https://www.audit-ai.io/whitepaper Kupi AUDAI odmah!

AuditAI (AUDAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AuditAI (AUDAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 262.72K $ 262.72K $ 262.72K Ukupna količina: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Količina u optjecaju: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 262.72K $ 262.72K $ 262.72K Povijesni maksimum: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Povijesni minimum: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Trenutna cijena: $ 0.00585604 $ 0.00585604 $ 0.00585604 Saznajte više o cijeni AuditAI (AUDAI)

AuditAI (AUDAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AuditAI (AUDAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AUDAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AUDAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AUDAI tokena, istražite AUDAI cijenu tokena uživo!

