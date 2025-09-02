AuditAI (AUDAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01188446$ 0.01188446 $ 0.01188446 Najniža cijena $ 0.00155446$ 0.00155446 $ 0.00155446 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.71% Promjena cijene (7D) +2.71%

AuditAI (AUDAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0059695. Tijekom protekla 24 sata, AUDAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUDAI je $ 0.01188446, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00155446.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUDAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AuditAI (AUDAI)

Tržišna kapitalizacija $ 268.63K$ 268.63K $ 268.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 268.63K$ 268.63K $ 268.63K Količina u optjecaju 45.00M 45.00M 45.00M Ukupna količina 45,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AuditAI je $ 268.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUDAI je 45.00M, s ukupnom količinom od 45000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 268.63K.