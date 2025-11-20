AU79 Cijena danas

Trenutačna cijena AU79 (AU79) danas je $ 0.01296377, s promjenom od 1.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AU79 u USD je $ 0.01296377 po AU79.

AU79 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,962,091, s količinom u optjecaju od 999.87M AU79. Tijekom posljednja 24 sata, AU79 trgovao je između $ 0.01161012 (niska) i $ 0.013802 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03850425, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00608277.

U kratkoročnim performansama, AU79 se kretao +2.85% u posljednjem satu i -25.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AU79 (AU79)

Tržišna kapitalizacija $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,870,661.3726285 999,870,661.3726285 999,870,661.3726285

Trenutačna tržišna kapitalizacija AU79 je $ 12.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AU79 je 999.87M, s ukupnom količinom od 999870661.3726285. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.96M.