Trenutačna cijena Atua AI (TUA) danas je --, s promjenom od 4.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TUA u USD je -- po TUA.

Atua AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 49,500, s količinom u optjecaju od 5.00B TUA. Tijekom posljednja 24 sata, TUA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.001502, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TUA se kretao -0.63% u posljednjem satu i +0.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Atua AI (TUA)

Tržišna kapitalizacija $ 49.50K$ 49.50K $ 49.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.50K$ 49.50K $ 49.50K Količina u optjecaju 5.00B 5.00B 5.00B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

