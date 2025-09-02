Attention (ATTN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00449526 $ 0.00482437 24-satna najniža cijena $ 0.00449526 24-satna najviša cijena $ 0.00482437 Najviša cijena ikada $ 0.02390069 Najniža cijena $ 0.00449526 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) -12.13%

Attention (ATTN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0047314. Tijekom protekla 24 sata, ATTNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00449526 i najviše cijene $ 0.00482437, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATTN je $ 0.02390069, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00449526.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATTN se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i -12.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Attention (ATTN)

Tržišna kapitalizacija $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Attention je $ 4.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATTN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75M.