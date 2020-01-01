ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ATS COIN (ATSCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ATS COIN (ATSCOIN) Informacije ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. Službena web stranica: https://atscoin.io/ Bijela knjiga: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf Kupi ATSCOIN odmah!

ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ATS COIN (ATSCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 383.39K $ 383.39K $ 383.39K Ukupna količina: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Količina u optjecaju: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 383.39K $ 383.39K $ 383.39K Povijesni maksimum: $ 0.01167141 $ 0.01167141 $ 0.01167141 Povijesni minimum: $ 0.00134759 $ 0.00134759 $ 0.00134759 Trenutna cijena: $ 0.00182569 $ 0.00182569 $ 0.00182569 Saznajte više o cijeni ATS COIN (ATSCOIN)

ATS COIN (ATSCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ATS COIN (ATSCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ATSCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ATSCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ATSCOIN tokena, istražite ATSCOIN cijenu tokena uživo!

ATSCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ATSCOIN? Naša ATSCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ATSCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

