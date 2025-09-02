ATS COIN (ATSCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01167141$ 0.01167141 $ 0.01167141 Najniža cijena $ 0.00134759$ 0.00134759 $ 0.00134759 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.00% Promjena cijene (7D) +7.00%

ATS COIN (ATSCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00182569. Tijekom protekla 24 sata, ATSCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATSCOIN je $ 0.01167141, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00134759.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATSCOIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ATS COIN (ATSCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 383.39K$ 383.39K $ 383.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 383.39K$ 383.39K $ 383.39K Količina u optjecaju 210.00M 210.00M 210.00M Ukupna količina 209,999,987.985694 209,999,987.985694 209,999,987.985694

Trenutačna tržišna kapitalizacija ATS COIN je $ 383.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATSCOIN je 210.00M, s ukupnom količinom od 209999987.985694. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 383.39K.