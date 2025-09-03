Atrofarm (ATROFA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.235304$ 0.235304 $ 0.235304 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.86% Promjena cijene (1D) -5.46% Promjena cijene (7D) -15.88% Promjena cijene (7D) -15.88%

Atrofarm (ATROFA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATROFAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATROFA je $ 0.235304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATROFA se promijenio za +0.86% u posljednjih sat vremena, -5.46% u posljednjih 24 sata i -15.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Atrofarm (ATROFA)

Tržišna kapitalizacija $ 4.27K$ 4.27K $ 4.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.27K$ 4.27K $ 4.27K Količina u optjecaju 269.83M 269.83M 269.83M Ukupna količina 269,826,551.2720444 269,826,551.2720444 269,826,551.2720444

Trenutačna tržišna kapitalizacija Atrofarm je $ 4.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATROFA je 269.83M, s ukupnom količinom od 269826551.2720444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.27K.