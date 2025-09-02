atna (ATNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.95% Promjena cijene (1D) +1.61% Promjena cijene (7D) +3.69% Promjena cijene (7D) +3.69%

atna (ATNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATNA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATNA se promijenio za +1.95% u posljednjih sat vremena, +1.61% u posljednjih 24 sata i +3.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu atna (ATNA)

Tržišna kapitalizacija $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Količina u optjecaju 999.34M 999.34M 999.34M Ukupna količina 999,344,926.47951 999,344,926.47951 999,344,926.47951

Trenutačna tržišna kapitalizacija atna je $ 17.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATNA je 999.34M, s ukupnom količinom od 999344926.47951. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.54K.