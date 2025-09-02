Atletico Madrid Fan Token (ATM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 24-satna najniža cijena $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 24-satna najviša cijena $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Najviša cijena ikada $ 58.46$ 58.46 $ 58.46 Najniža cijena $ 0.935011$ 0.935011 $ 0.935011 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -3.85% Promjena cijene (7D) +0.13% Promjena cijene (7D) +0.13%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) cijena u stvarnom vremenu je $1.29. Tijekom protekla 24 sata, ATMtrgovalo je između najniže cijene $ 1.29 i najviše cijene $ 1.47, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATM je $ 58.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.935011.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATM se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -3.85% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Atletico Madrid Fan Token (ATM)

Tržišna kapitalizacija $ 8.99M$ 8.99M $ 8.99M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.90M$ 12.90M $ 12.90M Količina u optjecaju 6.97M 6.97M 6.97M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Atletico Madrid Fan Token je $ 8.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATM je 6.97M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.90M.