Atlas USV (USV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 24-satna najniža cijena $ 8.32 $ 8.32 $ 8.32 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.83$ 2.83 $ 2.83 24-satna najviša cijena $ 8.32$ 8.32 $ 8.32 Najviša cijena ikada $ 1,138.47$ 1,138.47 $ 1,138.47 Najniža cijena $ 0.622937$ 0.622937 $ 0.622937 Promjena cijene (1H) -1.05% Promjena cijene (1D) +70.04% Promjena cijene (7D) +15.68% Promjena cijene (7D) +15.68%

Atlas USV (USV) cijena u stvarnom vremenu je $8.18. Tijekom protekla 24 sata, USVtrgovalo je između najniže cijene $ 2.83 i najviše cijene $ 8.32, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USV je $ 1,138.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.622937.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USV se promijenio za -1.05% u posljednjih sat vremena, +70.04% u posljednjih 24 sata i +15.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Atlas USV (USV)

Tržišna kapitalizacija $ 863.50K$ 863.50K $ 863.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Količina u optjecaju 105.48K 105.48K 105.48K Ukupna količina 284,497.750461433 284,497.750461433 284,497.750461433

Trenutačna tržišna kapitalizacija Atlas USV je $ 863.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USV je 105.48K, s ukupnom količinom od 284497.750461433. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.