Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Atlantis AQUA Token (AQUA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Atlantis AQUA Token (AQUA) Informacije Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. Službena web stranica: https://www.atlantisprotocol.so/ Kupi AQUA odmah!

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Atlantis AQUA Token (AQUA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 279.03K $ 279.03K $ 279.03K Ukupna količina: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Količina u optjecaju: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 407.00K $ 407.00K $ 407.00K Povijesni maksimum: $ 0.680278 $ 0.680278 $ 0.680278 Povijesni minimum: $ 0.139611 $ 0.139611 $ 0.139611 Trenutna cijena: $ 0.142701 $ 0.142701 $ 0.142701 Saznajte više o cijeni Atlantis AQUA Token (AQUA)

Atlantis AQUA Token (AQUA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Atlantis AQUA Token (AQUA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AQUA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AQUA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AQUA tokena, istražite AQUA cijenu tokena uživo!

AQUA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AQUA? Naša AQUA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AQUA predviđanje cijene tokena odmah!

