Atlantis AQUA Token (AQUA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.164218 $ 0.164218 $ 0.164218 24-satna najniža cijena $ 0.189408 $ 0.189408 $ 0.189408 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.164218$ 0.164218 $ 0.164218 24-satna najviša cijena $ 0.189408$ 0.189408 $ 0.189408 Najviša cijena ikada $ 0.680278$ 0.680278 $ 0.680278 Najniža cijena $ 0.164218$ 0.164218 $ 0.164218 Promjena cijene (1H) -8.09% Promjena cijene (1D) -13.22% Promjena cijene (7D) -17.82% Promjena cijene (7D) -17.82%

Atlantis AQUA Token (AQUA) cijena u stvarnom vremenu je $0.164354. Tijekom protekla 24 sata, AQUAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.164218 i najviše cijene $ 0.189408, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AQUA je $ 0.680278, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.164218.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AQUA se promijenio za -8.09% u posljednjih sat vremena, -13.22% u posljednjih 24 sata i -17.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Atlantis AQUA Token (AQUA)

Tržišna kapitalizacija $ 302.07K$ 302.07K $ 302.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 453.18K$ 453.18K $ 453.18K Količina u optjecaju 1.84M 1.84M 1.84M Ukupna količina 2,757,302.191953767 2,757,302.191953767 2,757,302.191953767

Trenutačna tržišna kapitalizacija Atlantis AQUA Token je $ 302.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AQUA je 1.84M, s ukupnom količinom od 2757302.191953767. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 453.18K.