ATLAM (ATLAM) Tokenomika

ATLAM (ATLAM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ATLAM (ATLAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

ATLAM (ATLAM) Informacije

Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management!

Službena web stranica:
https://www.atlam.eu/crypto
Bijela knjiga:
https://www.atlam.eu/assets/crypto/Atlam-Whitepaper.pdf

ATLAM (ATLAM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ATLAM (ATLAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 14.61K
$ 14.61K$ 14.61K
Ukupna količina:
$ 88.89M
$ 88.89M$ 88.89M
Količina u optjecaju:
$ 81.78M
$ 81.78M$ 81.78M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 15.88K
$ 15.88K$ 15.88K
Povijesni maksimum:
$ 0.00267317
$ 0.00267317$ 0.00267317
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.0001787
$ 0.0001787$ 0.0001787

ATLAM (ATLAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ATLAM (ATLAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ATLAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ATLAM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ATLAM tokena, istražite ATLAM cijenu tokena uživo!

ATLAM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ATLAM? Naša ATLAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.