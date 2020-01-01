ATLAM (ATLAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ATLAM (ATLAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ATLAM (ATLAM) Informacije Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management! Službena web stranica: https://www.atlam.eu/crypto Bijela knjiga: https://www.atlam.eu/assets/crypto/Atlam-Whitepaper.pdf Kupi ATLAM odmah!

ATLAM (ATLAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ATLAM (ATLAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.61K $ 14.61K $ 14.61K Ukupna količina: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Količina u optjecaju: $ 81.78M $ 81.78M $ 81.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.88K $ 15.88K $ 15.88K Povijesni maksimum: $ 0.00267317 $ 0.00267317 $ 0.00267317 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001787 $ 0.0001787 $ 0.0001787 Saznajte više o cijeni ATLAM (ATLAM)

ATLAM (ATLAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ATLAM (ATLAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ATLAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ATLAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ATLAM tokena, istražite ATLAM cijenu tokena uživo!

