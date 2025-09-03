ATLAM (ATLAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00267317$ 0.00267317 $ 0.00267317 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.71% Promjena cijene (7D) +5.39% Promjena cijene (7D) +5.39%

ATLAM (ATLAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATLAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATLAM je $ 0.00267317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATLAM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.71% u posljednjih 24 sata i +5.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ATLAM (ATLAM)

Tržišna kapitalizacija $ 17.39K$ 17.39K $ 17.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Količina u optjecaju 81.78M 81.78M 81.78M Ukupna količina 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ATLAM je $ 17.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATLAM je 81.78M, s ukupnom količinom od 88888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.91K.