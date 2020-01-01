Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomika

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Athena by Virtuals (ATHENA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Athena by Virtuals (ATHENA) Informacije

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

Službena web stranica:
https://0xathena.ai/
Bijela knjiga:
https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Athena by Virtuals (ATHENA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 569.35K
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 780.90M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 729.09K
Povijesni maksimum:
$ 0.00624125
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00072909
Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Athena by Virtuals (ATHENA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ATHENA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ATHENA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ATHENA tokena, istražite ATHENA cijenu tokena uživo!

ATHENA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ATHENA? Naša ATHENA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.