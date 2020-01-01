Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Athena by Virtuals (ATHENA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Athena by Virtuals (ATHENA) Informacije Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Službena web stranica: https://0xathena.ai/ Bijela knjiga: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 Kupi ATHENA odmah!

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Athena by Virtuals (ATHENA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 569.35K $ 569.35K $ 569.35K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 780.90M $ 780.90M $ 780.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 729.09K $ 729.09K $ 729.09K Povijesni maksimum: $ 0.00624125 $ 0.00624125 $ 0.00624125 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00072909 $ 0.00072909 $ 0.00072909 Saznajte više o cijeni Athena by Virtuals (ATHENA)

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Athena by Virtuals (ATHENA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ATHENA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ATHENA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ATHENA tokena, istražite ATHENA cijenu tokena uživo!

ATHENA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ATHENA? Naša ATHENA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ATHENA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!