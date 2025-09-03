ATHCAT (ATHCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00156977$ 0.00156977 $ 0.00156977 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.39% Promjena cijene (7D) +6.39%

ATHCAT (ATHCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATHCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATHCAT je $ 0.00156977, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATHCAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ATHCAT (ATHCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 18.85K$ 18.85K $ 18.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.85K$ 18.85K $ 18.85K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,828,559.296992 999,828,559.296992 999,828,559.296992

Trenutačna tržišna kapitalizacija ATHCAT je $ 18.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATHCAT je 999.83M, s ukupnom količinom od 999828559.296992. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.85K.