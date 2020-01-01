ATEHUN (ATEHUN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ATEHUN (ATEHUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ATEHUN (ATEHUN) Informacije $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Službena web stranica: https://x.com/crypto_adair Kupi ATEHUN odmah!

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ATEHUN (ATEHUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 340.15K $ 340.15K $ 340.15K Ukupna količina: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K Količina u optjecaju: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 340.15K $ 340.15K $ 340.15K Povijesni maksimum: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 Povijesni minimum: $ 0.329596 $ 0.329596 $ 0.329596 Trenutna cijena: $ 0.374698 $ 0.374698 $ 0.374698 Saznajte više o cijeni ATEHUN (ATEHUN)

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ATEHUN (ATEHUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ATEHUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ATEHUN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ATEHUN tokena, istražite ATEHUN cijenu tokena uživo!

