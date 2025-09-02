Više o ATEHUN

ATEHUN Informacije o cijeni

ATEHUN Službena web stranica

ATEHUN Tokenomija

ATEHUN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ATEHUN Logotip

ATEHUN Cijena (ATEHUN)

Neuvršten

1 ATEHUN u USD cijena uživo:

$0.400078
$0.400078$0.400078
-0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ATEHUN (ATEHUN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:18:48 (UTC+8)

ATEHUN (ATEHUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.397691
$ 0.397691$ 0.397691
24-satna najniža cijena
$ 0.426001
$ 0.426001$ 0.426001
24-satna najviša cijena

$ 0.397691
$ 0.397691$ 0.397691

$ 0.426001
$ 0.426001$ 0.426001

$ 14.82
$ 14.82$ 14.82

$ 0.329596
$ 0.329596$ 0.329596

-0.00%

-0.30%

+11.99%

+11.99%

ATEHUN (ATEHUN) cijena u stvarnom vremenu je $0.400078. Tijekom protekla 24 sata, ATEHUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.397691 i najviše cijene $ 0.426001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATEHUN je $ 14.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.329596.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATEHUN se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i +11.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ATEHUN (ATEHUN)

$ 363.19K
$ 363.19K$ 363.19K

--
----

$ 363.19K
$ 363.19K$ 363.19K

907.81K
907.81K 907.81K

907,807.0
907,807.0 907,807.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ATEHUN je $ 363.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATEHUN je 907.81K, s ukupnom količinom od 907807.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 363.19K.

ATEHUN (ATEHUN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ATEHUN u USD iznosila je $ -0.0012371953763765.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ATEHUN u USD iznosila je $ -0.1527146535.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ATEHUN u USD iznosila je $ -0.2150081984.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ATEHUN u USD iznosila je $ -0.7706923560922151.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0012371953763765-0.30%
30 dana$ -0.1527146535-38.17%
60 dana$ -0.2150081984-53.74%
90 dana$ -0.7706923560922151-65.82%

Što je ATEHUN (ATEHUN)

$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ATEHUN (ATEHUN)

Službena web-stranica

ATEHUN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ATEHUN (ATEHUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ATEHUN (ATEHUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ATEHUN.

Provjerite ATEHUN predviđanje cijene sada!

ATEHUN u lokalnim valutama

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ATEHUN (ATEHUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ATEHUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ATEHUN (ATEHUN)

Koliko ATEHUN (ATEHUN) vrijedi danas?
Cijena ATEHUN uživo u USD je 0.400078 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ATEHUN u USD?
Trenutačna cijena ATEHUN u USD je $ 0.400078. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ATEHUN?
Tržišna kapitalizacija za ATEHUN je $ 363.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ATEHUN?
Količina u optjecaju za ATEHUN je 907.81K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ATEHUN?
ATEHUN je postigao ATH cijenu od 14.82 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ATEHUN?
ATEHUN je vidio ATL cijenu od 0.329596 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ATEHUN?
24-satni obujam trgovanja za ATEHUN je -- USD.
Hoće li ATEHUN još narasti ove godine?
ATEHUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ATEHUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:18:48 (UTC+8)

ATEHUN (ATEHUN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.