ATEHUN (ATEHUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.397691 24-satna najniža cijena $ 0.426001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.397691 24-satna najviša cijena $ 0.426001 Najviša cijena ikada $ 14.82 Najniža cijena $ 0.329596 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) +11.99%

ATEHUN (ATEHUN) cijena u stvarnom vremenu je $0.400078. Tijekom protekla 24 sata, ATEHUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.397691 i najviše cijene $ 0.426001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATEHUN je $ 14.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.329596.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATEHUN se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i +11.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ATEHUN (ATEHUN)

Tržišna kapitalizacija $ 363.19K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 363.19K Količina u optjecaju 907.81K Ukupna količina 907,807.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ATEHUN je $ 363.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATEHUN je 907.81K, s ukupnom količinom od 907807.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 363.19K.