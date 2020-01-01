ATA by Virtuals (ATA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ATA by Virtuals (ATA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ATA by Virtuals (ATA) Informacije ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks. Službena web stranica: https://www.atavirtuals.com Bijela knjiga: https://viridian-kale-968.notion.site/ATA-Affiliate-Targeting-AI-Whitepaper-16905e31cf9680cd8d3ef40e05643d81 Kupi ATA odmah!

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ATA by Virtuals (ATA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 87.73K $ 87.73K $ 87.73K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 92.35K $ 92.35K $ 92.35K Povijesni maksimum: $ 0.0044467 $ 0.0044467 $ 0.0044467 Povijesni minimum: $ 0.00008966 $ 0.00008966 $ 0.00008966 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ATA by Virtuals (ATA)

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ATA by Virtuals (ATA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ATA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ATA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ATA tokena, istražite ATA cijenu tokena uživo!

ATA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ATA? Naša ATA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ATA predviđanje cijene tokena odmah!

