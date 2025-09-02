ATA by Virtuals (ATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0044467$ 0.0044467 $ 0.0044467 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.83% Promjena cijene (1D) -5.70% Promjena cijene (7D) -24.61% Promjena cijene (7D) -24.61%

ATA by Virtuals (ATA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATA je $ 0.0044467, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATA se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, -5.70% u posljednjih 24 sata i -24.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ATA by Virtuals (ATA)

Tržišna kapitalizacija $ 91.16K$ 91.16K $ 91.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 95.96K$ 95.96K $ 95.96K Količina u optjecaju 950.00M 950.00M 950.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ATA by Virtuals je $ 91.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATA je 950.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.96K.