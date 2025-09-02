Više o ATA

ATA Informacije o cijeni

ATA Bijela knjiga

ATA Službena web stranica

ATA Tokenomija

ATA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ATA by Virtuals Logotip

ATA by Virtuals Cijena (ATA)

Neuvršten

1 ATA u USD cijena uživo:

--
----
-5.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ATA by Virtuals (ATA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:53:33 (UTC+8)

ATA by Virtuals (ATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0044467
$ 0.0044467$ 0.0044467

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-5.70%

-24.61%

-24.61%

ATA by Virtuals (ATA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATA je $ 0.0044467, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATA se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, -5.70% u posljednjih 24 sata i -24.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ATA by Virtuals (ATA)

$ 91.16K
$ 91.16K$ 91.16K

--
----

$ 95.96K
$ 95.96K$ 95.96K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ATA by Virtuals je $ 91.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATA je 950.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.96K.

ATA by Virtuals (ATA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ATA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ATA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ATA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ATA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.70%
30 dana$ 0-47.68%
60 dana$ 0-70.06%
90 dana$ 0--

Što je ATA by Virtuals (ATA)

ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ATA by Virtuals (ATA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

ATA by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ATA by Virtuals (ATA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ATA by Virtuals (ATA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ATA by Virtuals.

Provjerite ATA by Virtuals predviđanje cijene sada!

ATA u lokalnim valutama

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ATA by Virtuals (ATA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ATA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ATA by Virtuals (ATA)

Koliko ATA by Virtuals (ATA) vrijedi danas?
Cijena ATA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ATA u USD?
Trenutačna cijena ATA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ATA by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za ATA je $ 91.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ATA?
Količina u optjecaju za ATA je 950.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ATA?
ATA je postigao ATH cijenu od 0.0044467 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ATA?
ATA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ATA?
24-satni obujam trgovanja za ATA je -- USD.
Hoće li ATA još narasti ove godine?
ATA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ATA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:53:33 (UTC+8)

ATA by Virtuals (ATA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.