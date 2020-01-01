ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomika
Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration.
Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ASYNC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ASYNC tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku ASYNC tokena, istražite ASYNC cijenu tokena uživo!
