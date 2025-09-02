ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00104527 $ 0.00104527 $ 0.00104527 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00104527$ 0.00104527 $ 0.00104527 Najviša cijena ikada $ 0.00452434$ 0.00452434 $ 0.00452434 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.83% Promjena cijene (1D) -21.29% Promjena cijene (7D) -24.89% Promjena cijene (7D) -24.89%

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASYNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00104527, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASYNC je $ 0.00452434, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASYNC se promijenio za -1.83% u posljednjih sat vremena, -21.29% u posljednjih 24 sata i -24.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Tržišna kapitalizacija $ 511.16K$ 511.16K $ 511.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 824.46K$ 824.46K $ 824.46K Količina u optjecaju 619.99M 619.99M 619.99M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASYNCHRONUS by Virtuals je $ 511.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASYNC je 619.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 824.46K.