ASYNCHRONUS by Virtuals Cijena (ASYNC)

Neuvršten

1 ASYNC u USD cijena uživo:

$0.00082446
$0.00082446
-20.70%1D
mexc
Grafikon aktualnih cijena ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00104527
$ 0.00104527
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0.00104527
$ 0.00104527

$ 0.00452434
$ 0.00452434

$ 0
$ 0

-1.83%

-21.29%

-24.89%

-24.89%

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASYNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00104527, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASYNC je $ 0.00452434, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASYNC se promijenio za -1.83% u posljednjih sat vremena, -21.29% u posljednjih 24 sata i -24.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

$ 511.16K
$ 511.16K

--
--

$ 824.46K
$ 824.46K

619.99M
619.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASYNCHRONUS by Virtuals je $ 511.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASYNC je 619.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 824.46K.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ASYNCHRONUS by Virtuals u USD iznosila je $ -0.000222634997808202.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ASYNCHRONUS by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ASYNCHRONUS by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ASYNCHRONUS by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000222634997808202-21.29%
30 dana$ 0+98.85%
60 dana$ 0+34.35%
90 dana$ 0--

Što je ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.

Resurs ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Službena web-stranica

ASYNCHRONUS by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ASYNCHRONUS by Virtuals.

Provjerite ASYNCHRONUS by Virtuals predviđanje cijene sada!

ASYNC u lokalnim valutama

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASYNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Koliko ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) vrijedi danas?
Cijena ASYNC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASYNC u USD?
Trenutačna cijena ASYNC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ASYNCHRONUS by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za ASYNC je $ 511.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASYNC?
Količina u optjecaju za ASYNC je 619.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASYNC?
ASYNC je postigao ATH cijenu od 0.00452434 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASYNC?
ASYNC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASYNC?
24-satni obujam trgovanja za ASYNC je -- USD.
Hoće li ASYNC još narasti ove godine?
ASYNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASYNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
