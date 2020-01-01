Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Asymmetry USDaf (USDAF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Asymmetry USDaf (USDAF) Informacije USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly. Službena web stranica: https://www.asymmetry.finance/ Kupi USDAF odmah!

Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Asymmetry USDaf (USDAF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M Ukupna količina: $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M Količina u optjecaju: $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M Povijesni maksimum: $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 Povijesni minimum: $ 0.97967 $ 0.97967 $ 0.97967 Trenutna cijena: $ 0.98946 $ 0.98946 $ 0.98946 Saznajte više o cijeni Asymmetry USDaf (USDAF)

Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Asymmetry USDaf (USDAF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDAF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDAF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDAF tokena, istražite USDAF cijenu tokena uživo!

USDAF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USDAF? Naša USDAF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USDAF predviđanje cijene tokena odmah!

