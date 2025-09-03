Asymmetry USDaf (USDAF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.985731 24-satna najviša cijena $ 0.989017 Najviša cijena ikada $ 0.999049 Najniža cijena $ 0.97967 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +0.10% Promjena cijene (7D) -0.26%

Asymmetry USDaf (USDAF) cijena u stvarnom vremenu je $0.987985. Tijekom protekla 24 sata, USDAFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.985731 i najviše cijene $ 0.989017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDAF je $ 0.999049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.97967.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDAF se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i -0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Asymmetry USDaf (USDAF)

Tržišna kapitalizacija $ 10.62M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.62M Količina u optjecaju 10.75M Ukupna količina 10,753,559.61706066

Trenutačna tržišna kapitalizacija Asymmetry USDaf je $ 10.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDAF je 10.75M, s ukupnom količinom od 10753559.61706066. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.62M.