Asymmetry USDaf Cijena (USDAF)

1 USDAF u USD cijena uživo:

$0.988007
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Asymmetry USDaf (USDAF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:44:33 (UTC+8)

Asymmetry USDaf (USDAF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.985731
24-satna najniža cijena
$ 0.989017
24-satna najviša cijena

$ 0.985731
$ 0.989017
$ 0.999049
$ 0.97967
-0.10%

+0.10%

-0.26%

-0.26%

Asymmetry USDaf (USDAF) cijena u stvarnom vremenu je $0.987985. Tijekom protekla 24 sata, USDAFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.985731 i najviše cijene $ 0.989017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDAF je $ 0.999049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.97967.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDAF se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i -0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Asymmetry USDaf (USDAF)

$ 10.62M
--
$ 10.62M
10.75M
10,753,559.61706066
Trenutačna tržišna kapitalizacija Asymmetry USDaf je $ 10.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDAF je 10.75M, s ukupnom količinom od 10753559.61706066. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.62M.

Asymmetry USDaf (USDAF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Asymmetry USDaf u USD iznosila je $ +0.00095851.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Asymmetry USDaf u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Asymmetry USDaf u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Asymmetry USDaf u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00095851+0.10%
30 dana$ 0--
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Što je Asymmetry USDaf (USDAF)

USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.

Resurs Asymmetry USDaf (USDAF)

Službena web-stranica

Asymmetry USDaf Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Asymmetry USDaf (USDAF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Asymmetry USDaf (USDAF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Asymmetry USDaf.

Provjerite Asymmetry USDaf predviđanje cijene sada!

USDAF u lokalnim valutama

Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Asymmetry USDaf (USDAF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDAF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Asymmetry USDaf (USDAF)

Koliko Asymmetry USDaf (USDAF) vrijedi danas?
Cijena USDAF uživo u USD je 0.987985 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDAF u USD?
Trenutačna cijena USDAF u USD je $ 0.987985. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Asymmetry USDaf?
Tržišna kapitalizacija za USDAF je $ 10.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDAF?
Količina u optjecaju za USDAF je 10.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDAF?
USDAF je postigao ATH cijenu od 0.999049 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDAF?
USDAF je vidio ATL cijenu od 0.97967 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDAF?
24-satni obujam trgovanja za USDAF je -- USD.
Hoće li USDAF još narasti ove godine?
USDAF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDAF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.