Asymmetry Finance (ASF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.746329 $ 0.746329 $ 0.746329 24-satna najniža cijena $ 0.856312 $ 0.856312 $ 0.856312 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.746329$ 0.746329 $ 0.746329 24-satna najviša cijena $ 0.856312$ 0.856312 $ 0.856312 Najviša cijena ikada $ 4.36$ 4.36 $ 4.36 Najniža cijena $ 0.339337$ 0.339337 $ 0.339337 Promjena cijene (1H) -78.59% Promjena cijene (1D) -75.84% Promjena cijene (7D) -76.87% Promjena cijene (7D) -76.87%

Asymmetry Finance (ASF) cijena u stvarnom vremenu je $0.180432. Tijekom protekla 24 sata, ASFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.746329 i najviše cijene $ 0.856312, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASF je $ 4.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.339337.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASF se promijenio za -78.59% u posljednjih sat vremena, -75.84% u posljednjih 24 sata i -76.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Asymmetry Finance (ASF)

Tržišna kapitalizacija $ 9.68M$ 9.68M $ 9.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.81M$ 42.81M $ 42.81M Količina u optjecaju 11.53M 11.53M 11.53M Ukupna količina 51,000,000.00000001 51,000,000.00000001 51,000,000.00000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija Asymmetry Finance je $ 9.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASF je 11.53M, s ukupnom količinom od 51000000.00000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.81M.