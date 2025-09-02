Više o ASYM

ASYM Cijena (ASYM)

1 ASYM u USD cijena uživo:

$0.00114973
$0.00114973
+12.70%1D
Grafikon aktualnih cijena ASYM (ASYM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:30:54 (UTC+8)

ASYM (ASYM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00100712
24-satna najniža cijena
$ 0.00115745
24-satna najviša cijena

$ 0.00100712
$ 0.00115745
$ 0.01032666
$ 0
-0.66%

+12.15%

+31.55%

+31.55%

ASYM (ASYM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00114395. Tijekom protekla 24 sata, ASYMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00100712 i najviše cijene $ 0.00115745, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASYM je $ 0.01032666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASYM se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +12.15% u posljednjih 24 sata i +31.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ASYM (ASYM)

$ 1.15M
--
$ 1.15M
999.90M
999,901,423.508852
Trenutačna tržišna kapitalizacija ASYM je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASYM je 999.90M, s ukupnom količinom od 999901423.508852. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.

ASYM (ASYM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ASYM u USD iznosila je $ +0.00012396.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ASYM u USD iznosila je $ +0.0014382255.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ASYM u USD iznosila je $ +0.0012326882.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ASYM u USD iznosila je $ +0.0004458597829927091.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00012396+12.15%
30 dana$ +0.0014382255+125.72%
60 dana$ +0.0012326882+107.76%
90 dana$ +0.0004458597829927091+63.87%

Što je ASYM (ASYM)

ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ASYM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ASYM (ASYM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ASYM (ASYM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ASYM.

Provjerite ASYM predviđanje cijene sada!

ASYM u lokalnim valutama

ASYM (ASYM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ASYM (ASYM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASYM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ASYM (ASYM)

Koliko ASYM (ASYM) vrijedi danas?
Cijena ASYM uživo u USD je 0.00114395 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASYM u USD?
Trenutačna cijena ASYM u USD je $ 0.00114395. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ASYM?
Tržišna kapitalizacija za ASYM je $ 1.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASYM?
Količina u optjecaju za ASYM je 999.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASYM?
ASYM je postigao ATH cijenu od 0.01032666 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASYM?
ASYM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASYM?
24-satni obujam trgovanja za ASYM je -- USD.
Hoće li ASYM još narasti ove godine?
ASYM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASYM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:30:54 (UTC+8)

