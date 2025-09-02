ASYM (ASYM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00100712 $ 0.00100712 $ 0.00100712 24-satna najniža cijena $ 0.00115745 $ 0.00115745 $ 0.00115745 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00100712$ 0.00100712 $ 0.00100712 24-satna najviša cijena $ 0.00115745$ 0.00115745 $ 0.00115745 Najviša cijena ikada $ 0.01032666$ 0.01032666 $ 0.01032666 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) +12.15% Promjena cijene (7D) +31.55% Promjena cijene (7D) +31.55%

ASYM (ASYM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00114395. Tijekom protekla 24 sata, ASYMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00100712 i najviše cijene $ 0.00115745, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASYM je $ 0.01032666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASYM se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +12.15% u posljednjih 24 sata i +31.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ASYM (ASYM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,901,423.508852 999,901,423.508852 999,901,423.508852

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASYM je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASYM je 999.90M, s ukupnom količinom od 999901423.508852. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.