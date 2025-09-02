ASX Capital (ASX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.160378 $ 0.160378 $ 0.160378 24-satna najniža cijena $ 0.17008 $ 0.17008 $ 0.17008 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.160378$ 0.160378 $ 0.160378 24-satna najviša cijena $ 0.17008$ 0.17008 $ 0.17008 Najviša cijena ikada $ 0.354417$ 0.354417 $ 0.354417 Najniža cijena $ 0.142634$ 0.142634 $ 0.142634 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) -2.15% Promjena cijene (7D) +2.79% Promjena cijene (7D) +2.79%

ASX Capital (ASX) cijena u stvarnom vremenu je $0.166407. Tijekom protekla 24 sata, ASXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.160378 i najviše cijene $ 0.17008, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASX je $ 0.354417, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.142634.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASX se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i +2.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ASX Capital (ASX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Količina u optjecaju 7.39M 7.39M 7.39M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASX Capital je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASX je 7.39M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66M.