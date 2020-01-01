aSUGAR (ASUGAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u aSUGAR (ASUGAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

aSUGAR (ASUGAR) Informacije Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. Službena web stranica: https://app.beraji.com Kupi ASUGAR odmah!

aSUGAR (ASUGAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za aSUGAR (ASUGAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 236.59K $ 236.59K $ 236.59K Ukupna količina: $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Količina u optjecaju: $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 236.59K $ 236.59K $ 236.59K Povijesni maksimum: $ 0.099079 $ 0.099079 $ 0.099079 Povijesni minimum: $ 0.061682 $ 0.061682 $ 0.061682 Trenutna cijena: $ 0.061832 $ 0.061832 $ 0.061832 Saznajte više o cijeni aSUGAR (ASUGAR)

aSUGAR (ASUGAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike aSUGAR (ASUGAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASUGAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASUGAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASUGAR tokena, istražite ASUGAR cijenu tokena uživo!

ASUGAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ASUGAR? Naša ASUGAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ASUGAR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!