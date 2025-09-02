aSUGAR (ASUGAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.061803 $ 0.061803 $ 0.061803 24-satna najniža cijena $ 0.082526 $ 0.082526 $ 0.082526 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.061803$ 0.061803 $ 0.061803 24-satna najviša cijena $ 0.082526$ 0.082526 $ 0.082526 Najviša cijena ikada $ 0.099079$ 0.099079 $ 0.099079 Najniža cijena $ 0.061803$ 0.061803 $ 0.061803 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -0.40% Promjena cijene (7D) -1.74% Promjena cijene (7D) -1.74%

aSUGAR (ASUGAR) cijena u stvarnom vremenu je $0.06181. Tijekom protekla 24 sata, ASUGARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.061803 i najviše cijene $ 0.082526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASUGAR je $ 0.099079, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.061803.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASUGAR se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.40% u posljednjih 24 sata i -1.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu aSUGAR (ASUGAR)

Tržišna kapitalizacija $ 237.96K$ 237.96K $ 237.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 237.96K$ 237.96K $ 237.96K Količina u optjecaju 3.85M 3.85M 3.85M Ukupna količina 3,849,704.436680655 3,849,704.436680655 3,849,704.436680655

Trenutačna tržišna kapitalizacija aSUGAR je $ 237.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASUGAR je 3.85M, s ukupnom količinom od 3849704.436680655. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.96K.