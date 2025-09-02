Astrovault (AXV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00382682 24-satna najviša cijena $ 0.00395316 Najviša cijena ikada $ 0.179582 Najniža cijena $ 0.00354936 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.10% Promjena cijene (7D) +4.39%

Astrovault (AXV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00391982. Tijekom protekla 24 sata, AXVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00382682 i najviše cijene $ 0.00395316, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXV je $ 0.179582, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00354936.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXV se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i +4.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Astrovault (AXV)

Tržišna kapitalizacija $ 356.22K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 867.61K Količina u optjecaju 90.88M Ukupna količina 221,339,196.175583

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astrovault je $ 356.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXV je 90.88M, s ukupnom količinom od 221339196.175583. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 867.61K.