AstroTools (ASTRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04399362 $ 0.04399362 $ 0.04399362 24-satna najniža cijena $ 0.04494511 $ 0.04494511 $ 0.04494511 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04399362$ 0.04399362 $ 0.04399362 24-satna najviša cijena $ 0.04494511$ 0.04494511 $ 0.04494511 Najviša cijena ikada $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 Najniža cijena $ 0.02687007$ 0.02687007 $ 0.02687007 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.76% Promjena cijene (7D) -6.36% Promjena cijene (7D) -6.36%

AstroTools (ASTRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.04476993. Tijekom protekla 24 sata, ASTROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04399362 i najviše cijene $ 0.04494511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRO je $ 2.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02687007.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.76% u posljednjih 24 sata i -6.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AstroTools (ASTRO)

Tržišna kapitalizacija $ 88.79K$ 88.79K $ 88.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 223.85K$ 223.85K $ 223.85K Količina u optjecaju 1.98M 1.98M 1.98M Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AstroTools je $ 88.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTRO je 1.98M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 223.85K.