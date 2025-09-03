AstroSwap (ASTRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.522928$ 0.522928 $ 0.522928 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.49% Promjena cijene (1D) +1.07% Promjena cijene (7D) +4.46% Promjena cijene (7D) +4.46%

AstroSwap (ASTRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASTROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRO je $ 0.522928, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRO se promijenio za +0.49% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i +4.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AstroSwap (ASTRO)

Tržišna kapitalizacija $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 111.83K$ 111.83K $ 111.83K Količina u optjecaju 428.46M 428.46M 428.46M Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AstroSwap je $ 4.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTRO je 428.46M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.83K.