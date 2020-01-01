Astroport (ASTRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Astroport (ASTRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Astroport (ASTRO) Informacije Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0. Službena web stranica: https://astroport.fi/ Bijela knjiga: https://astroport.medium.com/astroport-litepaper-1fab783b77b5 Kupi ASTRO odmah!

Astroport (ASTRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Astroport (ASTRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Ukupna količina: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Količina u optjecaju: $ 423.66M $ 423.66M $ 423.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Povijesni maksimum: $ 0.349783 $ 0.349783 $ 0.349783 Povijesni minimum: $ 0.00413159 $ 0.00413159 $ 0.00413159 Trenutna cijena: $ 0.00455471 $ 0.00455471 $ 0.00455471 Saznajte više o cijeni Astroport (ASTRO)

Astroport (ASTRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Astroport (ASTRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASTRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASTRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASTRO tokena, istražite ASTRO cijenu tokena uživo!

