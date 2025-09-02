Astroport (ASTRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00495571 24-satna najviša cijena $ 0.00541753 Najviša cijena ikada $ 0.349783 Najniža cijena $ 0.00465469 Promjena cijene (1H) -0.72% Promjena cijene (1D) -7.47% Promjena cijene (7D) -8.31%

Astroport (ASTRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00496647. Tijekom protekla 24 sata, ASTROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00495571 i najviše cijene $ 0.00541753, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRO je $ 0.349783, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00465469.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRO se promijenio za -0.72% u posljednjih sat vremena, -7.47% u posljednjih 24 sata i -8.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Astroport (ASTRO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.10M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.46M Količina u optjecaju 423.66M Ukupna količina 1,099,999,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astroport je $ 2.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTRO je 423.66M, s ukupnom količinom od 1099999998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.46M.