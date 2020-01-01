Astrolescent (ASTRL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Astrolescent (ASTRL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Astrolescent (ASTRL) Informacije Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs. Službena web stranica: https://astrolescent.com Kupi ASTRL odmah!

Astrolescent (ASTRL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Astrolescent (ASTRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 513.13K $ 513.13K $ 513.13K Ukupna količina: $ 36.00M $ 36.00M $ 36.00M Količina u optjecaju: $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Povijesni maksimum: $ 0.137317 $ 0.137317 $ 0.137317 Povijesni minimum: $ 0.01194874 $ 0.01194874 $ 0.01194874 Trenutna cijena: $ 0.03128836 $ 0.03128836 $ 0.03128836 Saznajte više o cijeni Astrolescent (ASTRL)

Astrolescent (ASTRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Astrolescent (ASTRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASTRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASTRL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASTRL tokena, istražite ASTRL cijenu tokena uživo!

