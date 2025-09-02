Astrolescent (ASTRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0334085 24-satna najviša cijena $ 0.03653201 Najviša cijena ikada $ 0.137317 Najniža cijena $ 0.01194874 Promjena cijene (1H) +1.44% Promjena cijene (1D) -0.34% Promjena cijene (7D) +5.36%

Astrolescent (ASTRL) cijena u stvarnom vremenu je $0.03538432. Tijekom protekla 24 sata, ASTRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0334085 i najviše cijene $ 0.03653201, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRL je $ 0.137317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01194874.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRL se promijenio za +1.44% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i +5.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Astrolescent (ASTRL)

Tržišna kapitalizacija $ 580.30K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.27M Količina u optjecaju 16.40M Ukupna količina 36,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astrolescent je $ 580.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTRL je 16.40M, s ukupnom količinom od 36000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.27M.