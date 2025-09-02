Više o ASTRL

Astrolescent Cijena (ASTRL)

1 ASTRL u USD cijena uživo:

$0.03538432
$0.03538432$0.03538432
-0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Astrolescent (ASTRL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:18:34 (UTC+8)

Astrolescent (ASTRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0334085
$ 0.0334085$ 0.0334085
24-satna najniža cijena
$ 0.03653201
$ 0.03653201$ 0.03653201
24-satna najviša cijena

$ 0.0334085
$ 0.0334085$ 0.0334085

$ 0.03653201
$ 0.03653201$ 0.03653201

$ 0.137317
$ 0.137317$ 0.137317

$ 0.01194874
$ 0.01194874$ 0.01194874

+1.44%

-0.34%

+5.36%

+5.36%

Astrolescent (ASTRL) cijena u stvarnom vremenu je $0.03538432. Tijekom protekla 24 sata, ASTRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0334085 i najviše cijene $ 0.03653201, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRL je $ 0.137317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01194874.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRL se promijenio za +1.44% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i +5.36% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Astrolescent (ASTRL)

$ 580.30K
$ 580.30K$ 580.30K

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

16.40M
16.40M 16.40M

36,000,000.0
36,000,000.0 36,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astrolescent je $ 580.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTRL je 16.40M, s ukupnom količinom od 36000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.27M.

Astrolescent (ASTRL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Astrolescent u USD iznosila je $ -0.00012178299014312.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Astrolescent u USD iznosila je $ +0.0460528163.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Astrolescent u USD iznosila je $ -0.0098480117.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Astrolescent u USD iznosila je $ -0.025385837150948176.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00012178299014312-0.34%
30 dana$ +0.0460528163+130.15%
60 dana$ -0.0098480117-27.83%
90 dana$ -0.025385837150948176-41.77%

Što je Astrolescent (ASTRL)

Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs.

Resurs Astrolescent (ASTRL)

Službena web-stranica

Astrolescent Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Astrolescent (ASTRL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Astrolescent (ASTRL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Astrolescent.

Provjerite Astrolescent predviđanje cijene sada!

ASTRL u lokalnim valutama

Astrolescent (ASTRL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Astrolescent (ASTRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASTRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Astrolescent (ASTRL)

Koliko Astrolescent (ASTRL) vrijedi danas?
Cijena ASTRL uživo u USD je 0.03538432 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASTRL u USD?
Trenutačna cijena ASTRL u USD je $ 0.03538432. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Astrolescent?
Tržišna kapitalizacija za ASTRL je $ 580.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASTRL?
Količina u optjecaju za ASTRL je 16.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASTRL?
ASTRL je postigao ATH cijenu od 0.137317 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASTRL?
ASTRL je vidio ATL cijenu od 0.01194874 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASTRL?
24-satni obujam trgovanja za ASTRL je -- USD.
Hoće li ASTRL još narasti ove godine?
ASTRL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASTRL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.