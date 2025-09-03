Astro Fuel (ASTRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -2.54% Promjena cijene (7D) -7.68% Promjena cijene (7D) -7.68%

Astro Fuel (ASTRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASTROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRO se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -2.54% u posljednjih 24 sata i -7.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Astro Fuel (ASTRO)

Tržišna kapitalizacija $ 61.70K$ 61.70K $ 61.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.70K$ 61.70K $ 61.70K Količina u optjecaju 42.00B 42.00B 42.00B Ukupna količina 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astro Fuel je $ 61.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTRO je 42.00B, s ukupnom količinom od 42000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.70K.