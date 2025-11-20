AstraZeneca xStock Cijena danas

Trenutačna cijena AstraZeneca xStock (AZNX) danas je $ 90.6, s promjenom od 1.92% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AZNX u USD je $ 90.6 po AZNX.

AstraZeneca xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 243,446, s količinom u optjecaju od 2.69K AZNX. Tijekom posljednja 24 sata, AZNX trgovao je između $ 88.66 (niska) i $ 90.46 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 289.64, dok je rekordna najniža cijena bila $ 71.27.

U kratkoročnim performansama, AZNX se kretao +0.35% u posljednjem satu i +2.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AstraZeneca xStock (AZNX)

Tržišna kapitalizacija $ 243.45K$ 243.45K $ 243.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Količina u optjecaju 2.69K 2.69K 2.69K Ukupna količina 27,606.45506739065 27,606.45506739065 27,606.45506739065

Trenutačna tržišna kapitalizacija AstraZeneca xStock je $ 243.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AZNX je 2.69K, s ukupnom količinom od 27606.45506739065. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.50M.