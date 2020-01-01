Astrafer (ASTRAFER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Astrafer (ASTRAFER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Astrafer (ASTRAFER) Informacije Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain! Službena web stranica: https://phantomgalaxies.com/ Kupi ASTRAFER odmah!

Astrafer (ASTRAFER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Astrafer (ASTRAFER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Ukupna količina: $ 888.08M $ 888.08M $ 888.08M Količina u optjecaju: $ 323.40M $ 323.40M $ 323.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Povijesni maksimum: $ 4.88 $ 4.88 $ 4.88 Povijesni minimum: $ 0.0071123 $ 0.0071123 $ 0.0071123 Trenutna cijena: $ 0.00751722 $ 0.00751722 $ 0.00751722 Saznajte više o cijeni Astrafer (ASTRAFER)

Astrafer (ASTRAFER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Astrafer (ASTRAFER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASTRAFER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASTRAFER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASTRAFER tokena, istražite ASTRAFER cijenu tokena uživo!

