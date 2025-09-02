Astrafer (ASTRAFER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 4.88 Najniža cijena $ 0.0071123 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00%

Astrafer (ASTRAFER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00751722. Tijekom protekla 24 sata, ASTRAFERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRAFER je $ 4.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0071123.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRAFER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 2.43M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.68M Količina u optjecaju 323.40M Ukupna količina 888,077,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astrafer je $ 2.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTRAFER je 323.40M, s ukupnom količinom od 888077888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.68M.