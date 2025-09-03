Astra DAO Cijena (ASTRADAO)
Astra DAO (ASTRADAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASTRADAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRADAO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRADAO se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -12.58% u posljednjih 24 sata i -25.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Astra DAO je $ 146.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTRADAO je 94.00T, s ukupnom količinom od 94000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.12K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Astra DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Astra DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Astra DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Astra DAO u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-12.58%
|30 dana
|$ 0
|+158.58%
|60 dana
|$ 0
|+170.57%
|90 dana
|$ 0
|--
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
