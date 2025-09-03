Astra DAO (ASTRADAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -12.58% Promjena cijene (7D) -25.82% Promjena cijene (7D) -25.82%

Astra DAO (ASTRADAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASTRADAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRADAO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRADAO se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -12.58% u posljednjih 24 sata i -25.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Astra DAO (ASTRADAO)

Tržišna kapitalizacija $ 146.12K$ 146.12K $ 146.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 146.12K$ 146.12K $ 146.12K Količina u optjecaju 94.00T 94.00T 94.00T Ukupna količina 94,000,000,000,000.0 94,000,000,000,000.0 94,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astra DAO je $ 146.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTRADAO je 94.00T, s ukupnom količinom od 94000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.12K.