Aston Martin Cognizant Fan Token Cijena danas

Trenutačna cijena Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) danas je $ 0.113996, s promjenom od 3.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AM u USD je $ 0.113996 po AM.

Aston Martin Cognizant Fan Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 316,275, s količinom u optjecaju od 2.77M AM. Tijekom posljednja 24 sata, AM trgovao je između $ 0.111226 (niska) i $ 0.119152 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 12.06, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00017613.

U kratkoročnim performansama, AM se kretao +0.30% u posljednjem satu i -12.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Tržišna kapitalizacija $ 316.28K$ 316.28K $ 316.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Količina u optjecaju 2.77M 2.77M 2.77M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aston Martin Cognizant Fan Token je $ 316.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AM je 2.77M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.14M.